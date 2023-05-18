"Лавровцы потребовали созыва Совбеза ООН поныть о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники" которых уже на нарах. Хотя судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами", - написал Кислица.

Стоит заметить, что заседание Совбеза ООН началось в 22:00 по Киевскому времени. Его созвали по запросу РФ насчет поставок Украине западного оружия.

Страна-агрессор инициировала проведение заседания после того, как во время очередного удара по Украине, которые усилились в последнее время, ВСУ сбили шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал" при помощи американских ЗРК Patriot.

Тогда оккупанты заявляли об уничтожении одной из систем ПВО, но эта информация оказалась ложью. Один из Patriot получил незначительные повреждения.