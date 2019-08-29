Скандальний суд відкрив справу щодо заборони Луценку залишати Україну

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що Черновецький просить суд заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора, одразу після його звільнення.

Суд прийняв рішення про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження і зобов'язав відповідачів подати письмові пояснення щодо позову та докази на їх підтвердження.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади за власним бажанням. Луценко написав заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського.

Відзначимо, раніше також Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих злочинів Луценка на посаді генпрокурора. Йдеться про можливе зловживання владою.

