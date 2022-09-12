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Скандальний екс-форвард "Челсі" оформив повернення в АПЛ

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Вулверхемптон, Понеділок 12 вересня 2022 17:17
Скандальний екс-форвард "Челсі" оформив повернення в АПЛ Фото: Дієго Коста поповнив лави "вовків" (facebook.com/wolves)
Автор: Антон Федорців

Колишній нападник збірних Бразилії та Іспанії Дієго Коста приєднався до англійського "Вулверхемптона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний форвард повернувся у чемпіонат Англії. Раніше він відіграв 3 сезони за лондонський "Челсі".

Дієго Коста підписав із "вовками" контракт до кінця сезону 2022/23. На "Молінью" він виступатиме під 29-м номером. Дворазовий чемпіон Англії повинен створити конкуренцію у лінії атаки "Вулвз", де команда через травми втратила Чікінью і Калайджіча.

У 2014-2017 рр. Дієго Коста провів 89 матчів в АПЛ, у яких забив 52 м'ячі. Пізніше форвард зі скандалом покинув "Челсі" заради виступів у мадридському "Атлетіко". Останнім клубом бразильця з іспанським паспортом був "Атлетіко Мінейро", а від зими він мав статус вільного агента.

Раніше Прем'єр-ліга та інші професіональні дивізіони Англії та Шотландії перенесли всі заплановані на 9-12 вересня матчі через смерть британської королеви Єлизавети ІІ. Доля поєдинків на внутрішніх аренах обох країн цього тижня наразі невідома.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

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