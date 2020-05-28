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Скандальній судді Баришівського райсуду оголосили підозру

Новини » Політика     28.05.2020 - 18:25
Скандальній судді Баришівського райсуду оголосили підозру
Фото: суддя призупинила ліцензію SkyUp (flickr com vic_206)

Олені Литвиненко оголосили підозру за рішення у справі SkyUp

Скандальній судді Баришівського районного суду Олені Литвиненко, яка призупиняла ліцензію лоукостера SkyUp, оголосили підозру. Її підозрюють у винесенні завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в травні 2019 року Литвиненко без належного вивчення матеріалів частково задовольнила заяву про забезпечення позову і призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.

При цьому встановлено, що заявник, від імені якого подавався позов до Баришівського райсуду, його не підписував і не звертався з позовом.

"Враховуючи, що суддя відмовилася від отримання письмового повідомлення про підозру, воно вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваної у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, справу на Литвиненко відкрили після журналістського розслідування, у якому було встановлено, що позивач - місцева мешканка Оксана Пасенко - не подавала на авіакомпанію до суду. Нібито від неї надійшла заява нардепу Олександру Дубініну з вимогою посприяти у забезпеченні виконання рішення суду. Дубінін є менеджером групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського, який володіє "Міжнародними авіалініями України".

Нагадаємо, незважаючи на рішення про призупинення ліцензії SkyUp, суд не забороняв авіакомпанії перевозити пасажирів.

Скандал остаточно завершився тим, що у вересні Апеляційний суд Києва скасував рішення судді Литвиненко.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України подозрениеSkyUpСуд
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