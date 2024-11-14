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Скандальному нардепу Шевченко в ближайшие часы изберут меру пресечения , - ГБР

Фото: Евгений Шевченко, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд может уже в ближайшие часы избрать меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Уже в ближайшие часы, я надеюсь, будет избрана ему мера пресечения. Сторона обвинения будет просить для него содержание под стражей, потому что преступление очень серьезное - это статья 111 УКУ (государственная измена)", - отметила Сапьян. 

Она напомнила, что нардепу грозит пожизненное тюремное заключение и конфискация всего имущества. 

 

Подозрение для Шевченко

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили, что нардепу сообщили о подозрении в государственной измене.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь об одиозном Евгении Шевченко. В ГБР установили, что он занимался подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, парламентарий массово распространяли фейки о командовании Сил обороны Украины и не только.

При этом уже после начала полномасштабной войны нардеп неоднократно посещал Беларусь и договаривался о закупках электроэнергии для подконтрольных ему компаний.

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