Скандальному нардепу Шевченко в ближайшие часы изберут меру пресечения , - ГБР

Подозрение для Шевченко

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили, что нардепу сообщили о подозрении в государственной измене.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь об одиозном Евгении Шевченко. В ГБР установили, что он занимался подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, парламентарий массово распространяли фейки о командовании Сил обороны Украины и не только.

При этом уже после начала полномасштабной войны нардеп неоднократно посещал Беларусь и договаривался о закупках электроэнергии для подконтрольных ему компаний.

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