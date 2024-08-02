RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скандального экс-военкома Ровенской области выпустили из СИЗО под залог

Фото: Сергей Луцюк (из открытых источников)
Автор: Татьяна Степанова

Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Ровенского областного ТЦК Сергею Луцюку, которого обвиняют в избиении подчиненного, незаконном обогащении и других преступлениях. Его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полмиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского апелляционного суда.

Как сообщается, Ровенский апелляционный суд отменил обжалуемое определение местного суда - содержание под стражей.

Также суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде залога, при этом вдвое увеличив ее размер до 454 200 гривен.

Луцюк обязался выполнять ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения суда;
  • прибывать в суд по первому требованию;
  • сообщать суд об изменении места своего проживания и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с потерпевшим и обвиняемым Виталием Козачуком как напрямую, так и через третьих лиц;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

Что известно о деле

Напомним, в прошлом году вспыхнул скандал об избиении в Ровенской области солдата областным военкомом Сергеем Луцюком. Он нанес подчиненному несколько ударов битой, унижал и поучал его, поскольку узнал, что солдат сотрудничает с правоохранительными органами.

Избиение военного снимал на камеру начальник районного ТЦК и СП. Позже правоохранители установили, что последний использовал психотропные вещества и сбывал их.

Во время обысков обнаружили зип-пакеты с амфетамином общим весом 11 г, видеозапись, орудия избиения солдата и другие вещественные доказательства.

Также во время следствия установили, что бывший Ровенский областной военком владеет незадекларированным состоянием. Среди них 2 грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах.

Общая сумма незаконного обогащения составила более 52 млн гривен. В декабре 2023 года имущество было арестовано и передано в АРМА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудАпелляционный суд КиеваРовенская область