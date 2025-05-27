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Скандальный кандидат в президенты Румынии заявил об уходе из политики

Румыния, Вторник 27 мая 2025 03:18
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Скандальный кандидат в президенты Румынии заявил об уходе из политики Фото: бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ультраправый политик Кэлин Джорджеску, который участвовал в президентских выборах в Румынии в 2024 году, заявил об окончании политической карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение политика в Facebook.

По словам Джорджеску, он принял решение "прекратить активное участие в политическом процессе" и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".

Он отметил, что не является членом какой-либо политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные посты.

"Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени", - заявил экс-кандидат в президенты.

При этом Джорджеску не исключил возвращения в политику в будущем.

"Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", - добавил он.

Скандал на выборах президента Румынии

Кэлин Джорджеску выдвигал кандидатуру на президентских выборах в Румынии, которые прошли в ноябре 2024 года. В ходе президентской кампании он активно продвигал националистическую и популистскую риторику через платформу TikTok.

По итогам первого тура, Джорджеску занял первое место, но результаты голосования были аннулированы Конституционным судом на фоне подозрений во вмешательстве со стороны России.

Позже ему запретили повторно участвовать в выборах.

Повторное голосование состоялось в мае 2025 года. В первом туре наибольшее количество голосов (41%) набрал представитель праворадикальных кругов Джордже Симион, который заявлял о намерении назначить Джорджеску главой правительства.

Однако во втором туре победу одержал либеральный кандидат Никушор Дан, который 26 мая официально вступил в должность президента Румынии.

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