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Защитник олимпийской сборной Украины перешел в чемпионат Турции

Трабзон, Четверг 08 августа 2024 10:41
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Защитник олимпийской сборной Украины перешел в чемпионат Турции Фото: Арсений Батагов провел три поединка на Олимпиаде-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Центрбек Арсений Батагов сменил луганскую "Зарю" на турецкий "Трабзонспор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

22-летний украинец продолжит карьеру в Суперлиге Турции. Защитник попал в заявку "бордово-синих" на Лигу Европы.

Батагов заключил с "Трабзонспором" контракт на 4 года. Трансфер стоил турецкому клубу ориентировочно 1,8 млн. евро. В новой команде центрбэк будет выступать под 44-м номером.

Воспитанник "Днепра" Батагов дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в сезоне 2017/18. Позже он защищал цвета "Днепра-1" и луганской "Зари". Выступал за сборные Украины всех уровней, кроме национальной команды.

Что известно о "Трабзонспоре"

Основанный в 1967 году клуб, главный конкурент большой тройки турецких клубов. Прозвища – "бордово-синие", "черноморские штормы".

Семикратный чемпион Турции, 9-кратный обладатель Кубка Турции и 10-кратный обладатель Суперкубка Турции. Выходил в 1/8 финала Кубка чемпионов (1976/77), Кубка УЕФА (1991/92, 1994/95) и Кубка кубков (1992/93, 1995/96). В прошлом сезоне "бордово-синие" финишировали на 3-й строчке.

С 2020 года (с перерывами) с командой работает Абдуллах Авджи. Капитан команды – вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр.

К слову, ранее Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" после сезона в Испании.

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