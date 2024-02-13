Скандальное заявление Трампа: в Госдепе указали на важную деталь

"Вы слышали, как президент (Байден, - ред.) говорил об этом на выходных и ясно дал понять, что любое предположение о том, что поощрение России к вторжению в наших союзников и партнеров опасно, и я, очевидно, повторю это", - сказал он.

Миллер подчеркнул, что НАТО обеспечивает реальную безопасность американского народа.

"Это не просто выгода - это не просто Альянс. Мы также многое получаем от этого Альянса. И единственный раз, когда НАТО встало на защиту одной из своих стран-членов, это была защита Соединенных Штатов после событий 11 сентября", - добавил представитель Госдепа.

При этом, на вопрос о том, насколько заявление бывшего президента повредило, Миллер отказался от комментариев.

"Я не думаю, что мне следует комментировать замечания, сделанные в политическом контексте", - констатировал он.

Заявление Трампа

10 февраля в Южной Каролине Трамп заявил, что не захочет защищать членов НАТО от нападения России, если вклад этих стран в оборонный Альянс будет недостаточным.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников. В частности, президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "полезным приспешником" Путина.

Теракт 11 сентября 2001

Серия атак терористами "Аль-Каиды", когда были захвачены четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых были направлены в две башни расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Небоскребы обрушились. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Последствиями этих терактов стали акты возмездия войск НАТО против "Аль-Каиды" и "Талибана" в Афганистане и Пакистане и интервенция американских войск и их союзников в Ирак.