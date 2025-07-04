Скандальная реакция Ломаченко на решение Зеленского относительно митрополита УПЦ МП

Ломаченко подчеркнул, что, несмотря на потерю документов, вера и любовь остаются незыблемыми.

"У человека могут забрать паспорт и все материальное, но любовь и веру никто не отберет. Уважаемый митрополит Онуфрий - это человек, которого Господь поставил на его место для поддержания равновесия в борьбе с врагами", - написал Ломаченко.

"Любое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое - плохие. Не может плохое дерево приносить хорошие плоды, а хорошее - плохие. Мир всем". - Василий процитировал отрывок из Библии.

Напомним, по решению президента Владимир Зеленский митрополита Онуфрия, настоящее имя которого Орест Березовский, могут лишить украинского гражданства.

По информации Службы безопасности Украины, митрополит сохранил гражданство РФ с 2002 года, поддерживал связи с московской патриархией и препятствовал получению независимости украинской церкви.