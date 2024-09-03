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Скандал в "Укрэнерго". Иностранцы в набсовете считают увольнение Кудрицкого "политическим"

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен выступили с заявлением из-за увольнения главы правления Владимира Кудрицкого. Они считают такое решение политически мотивированным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их заявление, опубликованное в Telegram-канале "Укрэнерго".

Они в частности напомнили, что вчера наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе главы правления Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости.

"В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как главы правления компании с согласия сторон", - подтверждается в сообщении.

Сегодня же Доббени и Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.

"Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований", - считают они.

По их словам, НЭК "Укрэнерго" успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение, а темпы восстановления высоковольтной сети после беспрецедентных ракетных и дроновых атак "позволяют компании в полной мере выполнять функцию оператора энергосистемы".

Что известно о членах наблюдательного совета "Укрэнерго"

В наблюдательном совете "Укрэнерго" насчитывается шесть членов: независимые - Даниэль Доббени, Педер Андреасен, Роман Пионковский и представители государства - Юрий Бойко, Юрий Токарский, Александр Баранюк.

Экс-президенты ассоциации операторов европейской континентальной сети ENTSO-E Доббени и Андреасен пришли в наблюдательный совет в декабре 2021 года, когда коллектив "Укрэнерго" готовил энергосистему Украины к отсоединению от энергосистем России и Беларуси, а компаныю к интеграции с  членством в ENTSO-E. Их задача как членов НС заключалась в том, чтобы помочь компании успешно пройти этот путь и гарантировать политическую и бизнес-независимость системного оператора.

Оба иностранных представителя заявили, что якобы с первых дней нашей работы в набсовете "испытывали политическое давление и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения".

"И сегодня в условиях, когда корпоративное управление компанией по стандартам ОЭCD подвергнуто сомнению, мы не видим возможности продолжать свою работу в набсовете "Укрэнерго". Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", - добавили они.

Увольнение Кудрицкого

Напомним, по данным источников РБК-Украина, Владимир Кудрицкий вчера был уволен с должности главы "Укрэнерго" по решению наблюдательного совета компании, которое поддержало 4 членов во время вечернего заседания. Соответственно уже завтра, 4 сентября, последний рабочий день Кудрицкого на этом посту.

Параллельно вопросу о его увольнении было принято решение о запуске конкурса по отбору нового главы компании. Поскольку для проведения всех необходимых конкурсных процедур нужно не менее 3 месяцев, на этот период выполнять обязанности главы НЭК будет Алексей Брехт, который сейчас отвечает за эксплуатацию и развитие сети.

Что касается возможных причин отставки Кудрицкого, то, по информации источников РБК-Украина, решающим фактором стали российские обстрелы 26 августа, когда враг впервые атаковал распределительные электроподстанции Украины кассетными боеприпасами.

Также изданию стало известно, что вопросы качества защиты энергообъектов поднимались на и на заседании Ставки 30 августа вечером. Тогда и было решено уволить Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".

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Укрэнерго