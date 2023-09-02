Скандал с сухпаями. Минобороны через суд требует у поставщика компенсацию

Минобороны планирует через суд взыскать с недобросовестного поставщика сухпаев более 450 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство .

По данным Минобороны, юридической службой министерства постоянно принимаются меры по защите интересов государства в судах в случаях ненадлежащего выполнения контрагентами условий договоров на поставку товаров для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности продуктовых наборов для военнослужащих.

В этот раз речь идет о частной компании, с которой Министерством обороны Украины заключен договор за 3 недели с начала полномасштабного вторжения РФ, а именно 14 марта 2022 для обеспечения Киевского гарнизона.

Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны был подан иск к предприятию о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456,660 млн гривен (430 млн – сумма договора, 26,660 млн – пеня).

"По постановлению Хозяйственного суда города Киева от 09.01.2023 открыто производство по делу №910/13416/22, удовлетворено заявление Министерства обороны Украины об обеспечении иска, наложен арест на счета ответчика в пределах суммы исковых требований", - сообщили в министерстве.

В феврале 2023 года, определением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле привлечен Офис Генерального прокурора.

В мае министерством совместно с органами прокуратуры принято решение о подаче искового заявления о признании недействительным с момента заключения дополнительного соглашения к вышеуказанному договору.

Вчера, 1 сентября, по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным.

В то же время в министерстве сообщили, что 6 сентября будет рассматриваться иск к компании по основному договору.

Закупки у Минобороны

Отметим, что Минобороны уже попадало в ряд скандалов с закупками продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

Так недавно журналисты провели расследование, в котором заявили, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке выросла втрое.

К тому же, расследователи выяснили, что из Турции в Украину прибыли действительно не зимние куртки, а летние.

После этого министр обороны Алексей Резников предложил паре нардепу и журналисту. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

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