Епідеміологи закликали ввести надзвичайний стан і строгий локдаун в Сербії

У Сербії стрімко зростає кількість нових щоденних випадків коронавірусної інфекції. Епідеміологи закликали уряд запровадити надзвичайний стан і строгий локдаун, щоб зупинити цей сплеск.

Як повідомляється, в семимільйонній Сербії, попри масову кампанію вакцинації, яка охопила вже мільйон осіб, спостерігається погіршення ситуації з коронавірусом. Головний епідеміолог Предраг Кон у вівторок заявив, що слід негайно заборонити міжлюдські контакти, інакше система охорони здоров'я "впаде".

Органи охорони здоров'я Сербії заявляють, що в країні госпіталізовано понад 4 тисячі пацієнтів з COVID-19. Щодня вони реєструють кілька тисяч нових випадків. Крім того, в країні зареєстровано близько 4500 смертей від цієї хвороби.

Експерти звинувачують в недавньому сплеску вечірки та нічні клуби, а також гірськолижні курорти, які залишалися відкритими всю зиму.