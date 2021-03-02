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Епідеміологи закликали ввести надзвичайний стан і строгий локдаун в Сербії

Новость на русском → Белград, Вівторок 02 березня 2021 14:08
Епідеміологи закликали ввести надзвичайний стан і строгий локдаун в Сербії Фото: людина (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Сербії стрімко зростає кількість нових щоденних випадків коронавірусної інфекції. Епідеміологи закликали уряд запровадити надзвичайний стан і строгий локдаун, щоб зупинити цей сплеск.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, в семимільйонній Сербії, попри масову кампанію вакцинації, яка охопила вже мільйон осіб, спостерігається погіршення ситуації з коронавірусом. Головний епідеміолог Предраг Кон у вівторок заявив, що слід негайно заборонити міжлюдські контакти, інакше система охорони здоров'я "впаде".

Органи охорони здоров'я Сербії заявляють, що в країні госпіталізовано понад 4 тисячі пацієнтів з COVID-19. Щодня вони реєструють кілька тисяч нових випадків. Крім того, в країні зареєстровано близько 4500 смертей від цієї хвороби.

Експерти звинувачують в недавньому сплеску вечірки та нічні клуби, а також гірськолижні курорти, які залишалися відкритими всю зиму.

Нагадаємо, в кінці січня у Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу.

Також раніше повідомлялося, що Сербія отримала першу партію вакцини проти коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Зокрема, мова йде про 150 тисяч доз.

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