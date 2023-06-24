Скандал с Пригожиным: в Москве подняли силовиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

Близкие к спецслужбам и армии источники сообщили, что на трассе "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты, а дежурным на блокпостах приказано открывать огонь на поражение, "в случае возникновения угрозы"

"Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали", - пишет издание.

Кроме этого, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков перевили в повышенную готовность, также там вводится план "Крепость".

Позже российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что под усиленную охрану взяты все важные объекты и органы государственной власти, а также объекты транспортной инфраструктуры. Также по тревоге подняли ОМОН и Росгвардию.

Также издание сообщает об аналогичных мероприятиях в Ростове-на-Дону. Там выставили посты военных, рядом со штабом Южного округа стоит БТР, а центральные улицы патрулируют полицейские машины.

А издание Известия сообщило, что по тревоге подняли всех офицеров Росгвардии Центрального федерального округа и полицию.

Скандал с Пригожиным

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнера" обвинил армию РФ в обстреле по их тыловым лагерям. Якобы погибло "огромное количество солдат".

Пригожин в ответ заявил, что остановит "зло, несущее военное руководство страны" и пообещал наказать тех, кто причастен к атаке наемников. Также он заявил, что вместе с 25 тысячами солдат отправляется "разбираться с беззаконием в стране".

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