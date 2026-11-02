Скандал на Петропавловской Борщаговке: Нацгвардия анонсировала служебное расследование

Отмечается, что главной задачей НГУ является установление реальных обстоятельств и нарушения в ситуации под Киевом.

"Будет назначено служебное расследование, работают правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств и предоставления независимой правовой оценки. Если будут установлены нарушения, виновные будут отвечать по закону", - говорится в заявлении.

В НГУ сообщили, что некоторые родственники и представители общественности уже получили доступ к зданию и пообщались с теми, кто находится внутри.

"Информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки будем обнародовать регулярно. Пока дополнительных обращений за медицинской помощью не поступало", - рассказали в Нацгвардии.

Реакция Офиса военного омбудсмена

Решетилова сообщила, что Офис военного омбудсмена приступил к проверке обстоятельств инцидента на Борщаговке.

"Офис Военного омбудсмена работает на месте событий на Петропавловской Борщаговке вместе с командованием Национальной гвардии Украины. Все военнослужащие в безопасности, необходимая медицинская помощь оказывается", - отметила она.

В ходе проверки планируется установить все обстоятельства происшествия. Кроме того, в офисе рассчитывают на сотрудничество с правоохранительными органами и СБУ.

Скандал на Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались возле частного дома, в подвале которого, по информации из сети, якобы удерживали мужчин, самовольно покинувших воинские части.

На место вызвали бригаду скорой помощи, однако медиков не допускали на территорию домовладения. Местные утверждали, что мужчин там избивают и жестоко с ними обращаются.