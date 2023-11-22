Скандал в OpenAI. Альтман возвращается в компанию и Microsoft не против

Помимо возвращения Альтмана, компания в принципе согласилась частично воссоздать уволивший его совет директоров. Бывший со-генеральный директор Salesforce Брет Тейлор и бывший министр финансов США Ларри Саммерс присоединятся к генеральному директору и нынешнему директору Quora Адаму Д'Анджело, сообщает OpenAI.

Сам Альтман написал в сообщении на X: "Я с нетерпением жду возвращения в OpenAI.

При этом исполнильный директор Microsof Сатья Наделла приветствовал изменения в совете директоров OpenAI. По его словам, Альману и Грегу Брокману предстоит сыграть ключевую роль в компании.

Альтман, которого совет директоров OpenAI уволил 17 ноября из-за разногласий по поводу того, как быстро разрабатывать и монетизировать искусственный интеллект, вел переговоры с компанией о возвращении.

После отставки Альмана почти все 700 сотрудников OpenAI, создавшей ChatGPT, пригрозили увольнением и переходом в Microsoft, где заверили, что для каждого из них найдется рабочее место. Они также потребовали от совета директоров уйти в отставку.

Скандал в OpenAI

После своего неожиданного увольнения Альтман ненадолго присоединился к Microsoft в качестве руководителя исследования искусственного интеллекта вместе с бывшим президентом создателя ChatGPT Грегом Брокманом и другими сотрудниками.

События произошли менее чем через год после того, как OpenAI положила начало развитию генеративного ИИ, запустив чат-бот ChatGPT, и привлекла Microsoft в качестве инвестора на 10 млрд долларов.