Скандал с "шуткой" комика Стенюка о мусульманах получил продолжение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Источники агентства в Национальной полиции Украины отметили, что расследование проводится по статье 161 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений.

Известно, что санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Также стендаперу может грозить лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Что предшествовало

Известно, что Антон Стенюк - резидент украинского стендап-проекта "Подпольный стендап". Запись его сольного концерта была обнародована на YouTube канале проекта 26 мая 2024 года. В нем находился блок о религии.

"Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", – заявил комик в выступлении.

Часть с неудачной "шуткой" обнародовал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уже позже, 25 сентября. Выступление стендапера оскорбило многих мусульман Украины.

Антон Стенюк после этого опубликовал извинения в социальных сетях, признав некорректность своих слов. Также он удалил соответствующее видео.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал полицию проверить шутку на предмет разжигания религиозной розни.

Министерство культуры также высказалось о ситуации, призвав художников к осторожности в вопросах межрелигиозного диалога и ответственности за свои высказывания.