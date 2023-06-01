Скандал с закрытым укрытием в поликлинике Киеве: охранника проверяют на опьянение

По ее словам, сейчас по факту закрытого укрытия в поликлинике Киева, из-за чего часть людей не смогли попасть в укрытие вовремя, полицией Киева начаты соответствующие уголовные производства при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева.

В частности, по данным Ревы, есть два уголовных производства: это служебная халатность и оставление в опасности, повлекшее смерть лиц.

"В рамках этих производств проводятся соответствующие следственные действия. В том числе охранник, который находился в это время в бомбоубежище и был в том числе ответственен за то, чтобы открыть это бомбоубежище вовремя. С ним также проводятся следственные действия, его направили на освидетельствование", – рассказала она.

Скандал с закрытым укрытием в поликлинике Киева

Ночью российские войска ударили "Искандерами" по Киеву, выпустив 10 ракет, которые все были сбиты. В Деснянском районе погибли трое людей - две женщины и девочка. Они шли в укрытие, но не смогли в него попасть, поскольку оно было закрытым.

Из-за этого инцидента полиция возбудила уголовное дело. Кроме того, в поликлинику в Деснянском районе Киева, где погибли люди, уехали специалисты департамента муниципальной безопасности. Они на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Ранее один из местных жителей рассказал, что разбудил охранника поликлиники в укрытии после того, как раздался взрыв. Он уточнил, что охранник, отвечающий за открытие бомбоубежищ, имел признаки опьянения. Сейчас полиция проверяет это.

Ранее РБК-Украина публиковала карту с бомбоубежищами Киева.