Скандал с Тищенко. Что произошло в Днепре и как нападение на экс-военного стало делом против нардепа

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Что известно об инциденте

20 июня социальными сетями начали распространяться видео и сообщения, что в центре города Днепр неизвестные в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков напали на бывшего военного. Позже стало известно, что речь идет об экс-бойце подразделения Kraken Дмитрии Павлове с позывным "Сын". На момент стычки он гулял с маленьким ребенком, который был в коляске. Сообщалось, что перед нападением у бывшего военнослужащего произошел спор с народным депутатом Николаем Тищенко и его охраной. Мол, Дмитрий Павлов сделал замечание, что "находиться в центре города с оружием и закрытыми лицами недопустимо и это пугает людей". В соцсетях и СМИ пишут, что в конфликте участвовала и помощница нардепа. Мол, ее зовут Эвелина Андриевская, она снимала экс-военного и его документы без его разрешения.

Кроме того, стало известно, что к инциденту также причастен и сотрудник полиции Киева. Речь идет о мужчине, который на обнародованных в соцсетях видео был в жилетке с надписью "полиция". Уже 22 июня столичная полиция подтвердила изданию hromadske, что один из их сотрудников действительно участвовал в стычке. На тот момент полицейский якобы находился в командировке в Днепре, где "участвовал в проведении следственных действий по другому делу". Сегодня источники РБК-Украина подтвердили, что этого правоохранителя уволили.

На кадрах также видно, как люди в камуфляжной форме окружили экс-военного, взяли наручники и обыскивали его сумку экс-военного. Один из мужчин ударил Павлова.

Вместе с тем в соцсетях нардепа Тищенко появились публикации, где он сообщал, что находится в Днепре для "разоблачения ботоферм".

Днем позже, 21 июня, Тищенко прокомментировал это событие следующим образом. Он утверждает, что это была "провокация" и "пострадавший уже не военнослужащий". Также нардеп обвинял Павлова в якобы причастности к конфликту с полицейскими во время "проведения обысков мошеннических ботоферм".

"Он там является начальником безопасности ботофермы "девяточки", которая насчитывает 120 колл-центров по Украине. Он вместе со своими ребятами подошел к месту, где проводились следственные действия и спровоцировал полицейского", - заявил Тищенко.

Реакция ОП и МВД

Затем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона прокомментировал нападение на бывшего бойца в Днепре и отметил, что все причастные должны понести наказание. А на вопрос телеведущей о том, что нападавшими могут быть охранники нардепа Тищенко, глава МВД сказал: "Неважно, что это за люди. Каждый гражданин должен отвечать перед законом".

Клименко также сообщил, что по этому факту было открыто два уголовных производства: нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы.

"Поэтому все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание", - добавил министр.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который приходится Тищенко кумом, также отреагировал на конфликт, отметив, что поведение народного депутата - абсолютно позорное.

"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать. Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата".

Обыски у Тищенко и подозрение

Уже сегодня утром, 25 июня, у Тищенко провели обыски, во время которых ГБР объявило ему о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Версия следствия следующая: 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего - бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

В свою очередь Офисе генпрокурора тем временем сообщили, что будут ходатайствовать об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фото: обыски у нардепа Тищенко (dbr.gov.ua)

Кроме того, стало известно, что подозрение получило еще одно лицо, принимавшее активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины. Впрочем, имя этого человека правоохранители не называют.