Скандал с iMessage: Apple закрывает доступ ИИ к macOS

Apple усиливает защиту сообщений на Mac после скандала с ИИ-ассистентом Muse от Meta. Купертино изменит настройки конфиденциальности macOS, чтобы сторонние разработчики не могли получать доступ к истории сообщений пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Developers.
Поводом для радикальных действий Apple стало заявление технологического обозревателя Джейсона Атена.
Журналист сообщил, что новый ИИ-ассистент Muse от Meta направил ему уведомление со ссылкой на частную переписку с коллегой в Apple Messages.
Атен подчеркнул, что не предоставлял программе разрешения на чтение своих сообщений.
Кейс вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отметили, что ИИ-помощники с доступом к календарям, почте и переписке напоминают "мощные электроинструменты, которые могут нанести ущерб без надлежащего контроля".
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В ответ технический директор Meta Дэвид Синглтон заявил, что считывание сообщений исключительно добровольной опцией. По его словам, для этого пользователь должен включить две функции:
Со всем тем, эксперт по безопасности macOS Патрик Вордл подверг сомнению эти возражения. Он отметил, что функция Full Disk Access технически позволяет считывать любые файлы в системе, включая историю браузера и чаты.
На вопрос, как именно Muse избегает считывания данных при наличии полного доступа, Meta повторно процитировали предварительное заявление Синглтона.
Официальное объяснение Apple подтвердило наличие проблемы с безопасностью. В компании заявили, что некоторые разработчики используют Full Disk Access способом, который ставит под угрозу конфиденциальность пользователей и их собеседников.
Учитывая рост автономности ИИ-ассистентов, Apple планирует внедрить дополнительные меры контроля. Пользователи будут получать более четкие предупреждения о рисках перед предоставлением расширенного доступа.
И хотя Apple прямо не назвала Meta, заявление вышло сразу после огласки истории с Muse.
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Это не первый случай замечаний по поводу безопасности нового ИИ от Meta.
Ранее програмный аналитик Патрик Вордл обнаружил уязвимость в конфигурации Muse, позволявшей сторонним программам или вредоносному коду перехватывать контроль над ассистентом.
Кроме того, компания Amazon уже заблокировала Muse на собственной платформе из-за нарушения правил работы с сервисами.