Скандал с iMessage: Apple закрывает доступ ИИ к macOS

Детали скандала

Поводом для радикальных действий Apple стало заявление технологического обозревателя Джейсона Атена.

Журналист сообщил, что новый ИИ-ассистент Muse от Meta направил ему уведомление со ссылкой на частную переписку с коллегой в Apple Messages.

Атен подчеркнул, что не предоставлял программе разрешения на чтение своих сообщений.

Кейс вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отметили, что ИИ-помощники с доступом к календарям, почте и переписке напоминают "мощные электроинструменты, которые могут нанести ущерб без надлежащего контроля".

Читайте больше :"Запутался и прочитал": ИИ от Meta поймали на чтении частных сообщений

Возражение Meta и позиция экспертов

В ответ технический директор Meta Дэвид Синглтон заявил, что считывание сообщений исключительно добровольной опцией. По его словам, для этого пользователь должен включить две функции:

предоставить полный доступ к диску на уровне системы macOS (Full Disk Access),

активировать специальный коннектор Messages в приложении Muse.

Со всем тем, эксперт по безопасности macOS Патрик Вордл подверг сомнению эти возражения. Он отметил, что функция Full Disk Access технически позволяет считывать любые файлы в системе, включая историю браузера и чаты.

На вопрос, как именно Muse избегает считывания данных при наличии полного доступа, Meta повторно процитировали предварительное заявление Синглтона.

Реакция Apple: какие меры будут приняты?

Официальное объяснение Apple подтвердило наличие проблемы с безопасностью. В компании заявили, что некоторые разработчики используют Full Disk Access способом, который ставит под угрозу конфиденциальность пользователей и их собеседников.

Учитывая рост автономности ИИ-ассистентов, Apple планирует внедрить дополнительные меры контроля. Пользователи будут получать более четкие предупреждения о рисках перед предоставлением расширенного доступа.

И хотя Apple прямо не назвала Meta, заявление вышло сразу после огласки истории с Muse.

Более интересного : Новый скандал в OpenAI: трех специалистов по безопасности уволили за слив данных

Проблемы с безопасностью ассистента Muse

Это не первый случай замечаний по поводу безопасности нового ИИ от Meta.

Ранее програмный аналитик Патрик Вордл обнаружил уязвимость в конфигурации Muse, позволявшей сторонним программам или вредоносному коду перехватывать контроль над ассистентом.

Кроме того, компания Amazon уже заблокировала Muse на собственной платформе из-за нарушения правил работы с сервисами.