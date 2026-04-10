Скандал с Мураками: почему в Украине сняли с продажи его книгу и при чем здесь возраст переводчиков

15:05 10.04.2026 Пт
2 мин
Правообладатель разорвал сотрудничество с КСД на издание "Кафки на пляже", что будет с другими книгами автора?
aimg Василина Копытко
Конфликт возник вокруг издания книги "Кафка на пляже" (коллаж РБК-Украина)

Издательство "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" (КСД) прекращает сотрудничество с правообладателями произведений Харуки Мураками. Причиной стали жесткие и не зафиксированные в контракте требования японской стороны, в частности относительно возраста украинских переводчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издательства КСД в Facebook.

Читайте также: Новая книга об операции Израиля "Железные мечи" вышла на украинском: почему ее надо прочитать

Главное:

  • Тираж отозвали: Роман "Кафка на пляже" снят с продажи, а работа над другими книгами автора приостановлена.
  • Дискриминация по возрасту: Правообладатель потребовал, чтобы переводчик был "почтенного возраста" с большим опытом.
  • Нарушение сроков: Агентство игнорировало запросы издательства более 40 дней, хотя по контракту должно было ответить в течение 10-30 суток.
  • Отказ от компромисса: Несмотря на предложение провести независимую экспертизу перевода, правообладатель разорвал сотрудничество в одностороннем порядке.

"Переводчик должен быть почтенного возраста": детали конфликта

Конфликт разгорелся вокруг издания книги "Кафка на пляже". В КСД объясняют: поскольку правообладатель долгое время не отвечал на запросы о согласовании материалов, книгу отдали в печать согласно стандартной отраслевой практике. Однако после выхода тиража издательство получило неожиданные претензии.

Правообладатель выразил несогласие с тем, что над книгой работало несколько специалистов, а также выдвинул требования к их возрасту.

"Получили претензии по возрасту - по мнению правообладателя, переводчик должен был быть "почтенного" возраста с большим опытом. Подчеркиваем: ни одно из этих требований не было зафиксировано в договоре. Наши переводчики - это профессионалы, которых мы выбрали по их компетенциям, а не по дате в паспорте", - отмечают в издательстве.

Что будет с книгами Мураками в Украине

Издательство пыталось урегулировать ситуацию, предложив независимую экспертизу качества перевода за свой счет и открытый диалог. Однако компромисса достичь не удалось.

Следствием стал полный разрыв отношений: правообладатель отозвал права на произведения Мураками. Это означает, что новых тиражей автора от КСД в ближайшее время не будет, а текущие проекты полностью заморожены.

Ранее мы делились анализом книжного рынка Украины и рассказывали, какую литературу сейчас читают украинцы.

Читайте также наше большое интервью с генеральным директором Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олегом Сербиным о том, что произошло с русскоязычными фондами, какие книги сейчас пользуются наибольшим спросом и будет ли в Украине единая электронная библиотека.

Больше по теме:
сканалАвторское право