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Скандал с главой Хмельницкой МСЭК: стали известны детали о ее сыне

Фото: сын главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы уволился 10 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сын главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая оказалась в эпицентре коррупционного скандала, уволился. Он работал главой областного ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Так, 10 октября Александр Крупа уволился по собственному желанию с должности начальника управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

В настоящее время временно исполняет обязанности первая заместительница Мария Квятковская.

Скандал с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой: что было до этого

3 и 4 октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также стопка поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность и отмывание ею денег через разные бизнес-проекты. Во время обысков Крупа даже пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллионом долларов через окно.

Уже 5 октября ГБР задержало руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу. Ей объявили о подозрении. А 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

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