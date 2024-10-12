Скандал с главой Хмельницкой МСЭК: стали известны детали о ее сыне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Так, 10 октября Александр Крупа уволился по собственному желанию с должности начальника управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

В настоящее время временно исполняет обязанности первая заместительница Мария Квятковская.

Скандал с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой: что было до этого

3 и 4 октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также стопка поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность и отмывание ею денег через разные бизнес-проекты. Во время обысков Крупа даже пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллионом долларов через окно.

Уже 5 октября ГБР задержало руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу. Ей объявили о подозрении. А 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.