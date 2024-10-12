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Скандал із головою Хмельницької МСЕК: стали відомі деталі про її сина

Хмельницький, Субота 12 жовтня 2024 11:23
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Скандал із головою Хмельницької МСЕК: стали відомі деталі про її сина Фото: син голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи звільнився 10 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Син голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка опинилася в епіцентрі корупційного скандалу, звільнився. Він працював головою обласного ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Так, 10 жовтня Олександр Крупа звільнився за власним бажанням з посади начальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Наразі тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська.

Скандал із головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою: що було до цього

3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, а також стопку підроблених медичних документів, списки "уклоністів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, ДБР виявили майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично у кожному куточку - у шафах, ящиках, нішах. Також вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність та відмивання нею грошей через різні бізнес-проекти. Під час обшуків Крупа навіть намагалася позбавитися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно.

Вже 5 жовтня ДБР затримало керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Їй оголосили про підозру. А 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн гривень.

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