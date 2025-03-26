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Скандал с чатом Signal. Против пятерых высокопоставленных чиновников Трампа подали в суд

Фото: Пит Хегсет, глава Минстерства обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пяти высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа грозит федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Неправительственная организация American Oversight 25 марта подала федеральный иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, регулирующий сохранность правительственных документов.

Согласно иску, ответчиками названы:

  • Пит Хегсет, глава Пентагона;
  • Тулси Габбард, директор национальной разведки США;
  • Джон Рэтклифф, директор ЦРУ;
  • Скотт Бессент, министр финансов;
  • Марко Рубио, государственный секретарь США.
  • Национальное управление архивов и документации.

Федерального судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Соответствующая ситуация вызвала серьезную критику со стороны политиков.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отрицал обсуждение военных планов в чате и назвал журналиста "лживым и крайне дискредитированным".

Комментируя инцидент Трамп заявил, что Уолтц "усвоил урок, и он хороший человек".

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп