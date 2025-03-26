Скандал с чатом Signal. Против пятерых высокопоставленных чиновников Трампа подали в суд

Пяти высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа грозит федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Неправительственная организация American Oversight 25 марта подала федеральный иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, регулирующий сохранность правительственных документов.
Согласно иску, ответчиками названы:
Федерального судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.
11 марта главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Соответствующая ситуация вызвала серьезную критику со стороны политиков.
Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отрицал обсуждение военных планов в чате и назвал журналиста "лживым и крайне дискредитированным".
Комментируя инцидент Трамп заявил, что Уолтц "усвоил урок, и он хороший человек".
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