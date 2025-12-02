Скандал в Евросоюзе: полиция Бельгии проводит обыски из-за мошенничества с фондами ЕС

Как сообщили источники, знакомые с ходом следствия, во вторник, 2 декабря, бельгийская полиция провела утренние обыски в Брюсселе и Брюгге. Среди объектов проверки были здания Европейской службы внешних действий и престижного Колледжа Европы в рамках расследования возможного неправомерного использования средств ЕС.

По словам очевидца, примерно десять полицейских в штатском вошли в штаб-квартиру ЕСВД в Брюсселе около 7:30 утра.

Известно, что бельгийская полиция, совместно с Европейским антикоррупционным бюро OLAF и прокуратурой ЕС (EPPO), расследует возможное злоупотребление бюджетными средствами ЕС в 2021-2022 годах со стороны Европейской службы внешних действий и Колледжа Европы.

Фокус следствия - подозрения в доступе к закрытой информации

Следствие сосредоточено на приобретении Колледжем здания на улице Spanjaardstraat в Брюгге стоимостью 3,2 млн евро. Именно там проживают участники программы дипломатической академии. Условия конкурса требовали от претендентов обеспечить жилье для слушателей, а Колледж приобрел здание незадолго до того, как ЕСВД объявила тендер - который впоследствии предоставил учреждению финансирование в размере 654 тысячи евро.

Следователи проверяют утверждение, что руководство Колледжа могло заранее знать об условиях тендера, которые должны были оставаться конфиденциальными. Это могло обеспечить заведению преимущество над другими претендентами.

Сейчас оба учреждения - Колледж Европы и Дипломатическую академию - возглавляет Федерика Могерини, бывшая Верховный представитель ЕС по внешней политике. Она стала ректором Колледжа в 2020 году, а в 2022 - директором новосозданной академии.

В период, который оказался под следствием, ЕСВД руководил другой социалист и бывший министр иностранных дел - Жозеп Боррель.

OLAF уже допросил несколько человек в рамках административного расследования, после чего передал материалы EPPO. Пока нет данных, что органы ЕС или бельгийская прокуратура пришли к окончательным выводам или выдвинули официальные обвинения.