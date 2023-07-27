Скандал на ЧМ по фехтованию. Почему украинку Харлан отстранили от соревнований

Что произошло

Сегодня на ЧМ по фехтованию Харлан победила "нейтральную" россиянку Анну Смирнову. После завершения стычки россиянка подошла к Харлану, чтобы пожать руки, как это предусмотрено правилами соревнований. Однако украинка отказалась, но предложила "ударить шпагами".

Обиженная россиянка почти час оставалась на манеже, требуя наказать Харлан за такое "проявление неуважения". Сначала Смирновой отказали и даже назначили следующую соперницу для Харлан, однако вскоре Международная федерация по фехтованию дисквалифицировала украинку и выписала ей "черную карточку".

Эта черная карточка делает невозможным не только продолжение участия в индивидуальных соревнованиях, но и в составе украинской команды.

Почему наказали Харлан

Украинка была дисквалифицирована якобы из-за "проявления неуважения". Дело в том, что правилами соревнований предусмотрено, что по завершении поединка соперники должны пожать руки. Отказ от этого формального жеста - считается нарушением правил.

Однако, как рассказал министр молодежи и спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт, украинская сторона предупреждала Международную федерацию и организаторов, что украинцы не будут жать руку россиянам. Как формальное проявление "уважения" предлагали "бить шпагами" или просто "салютовать".

Украина обжалует дисквалификацию

После скандала президент украинской Федерации фехтования Михаил Ильяшев рассказал, что Украина будет оспаривать решение Международной федерации дать "черную карту" Харлан.

"Сейчас мы готовим протест. Будем обжаловать это решение, потому что судья, который судил поединок, он "черную карточку" не давал и не дисквалифицировал. Это уже потом начались "подковерные игры" и эта дисквалификация появилась уже после того, как была определена следующая соперница", - говорил он в эфире телемарафона.

К сожалению, как объяснил Ильяшев, Харлан уже не сможет продолжить участие в индивидуальных соревнованиях, но отмена дисквалификации позволит соревноваться в команде. Украинскую жалобу, как ожидается, должны рассмотреть в ближайшие дни.

На скандал отреагировали в МОК

Международный олимпийский комитет прокомментировал ситуацию с Харлан на ЧМ в Милане. В организации призвали Международные федерации деликатно подходить к вопросу соревнований украинцев с "нейтральными" россиянами.

"Мы призываем Международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами", - сказали в МОК.

Украина и соревнования с россиянами

Напомним, Минмолодежьспорта решило отказаться от бойкота международных соревнований, участие в которых принимают россияне или белорусы в нейтральном статусе.

Однако в то же время министерство определило условие, при котором такие соревнования все же будут бойкотироваться. В частности, это касается случаев нарушения россиянами своего нейтрального статуса.

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