ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дисквалификация Харлан. МОК отреагировал на скандал с украинской спортсменкой

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 19:04
Дисквалификация Харлан. МОК отреагировал на скандал с украинской спортсменкой Фото: фехтовальщица Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации проявлять деликатность при проведении соревнований между украинскими спортсменами и россиянами, выступающими в качестве нейтральных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами", - говорится в заявлении МОК.

Скандал с Харлан

27 июля титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан смогла одолеть россиянку Анну Смирнову в первом раунде чемпионата мира. Однако ее дисквалифицировали поскольку, украинка отказалась пожать руку своей сопернице.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев отметил, что Украина попытается обжаловать такое скандальное решение.

Также на скандал отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал организаторов турнира допустить Харлан к соревнованиям.

Помимо этого министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не будут пожимать руку россиянам на соревнованиях, о чем предупреждали членов Международной федерации фехтования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Харлан олімпійський комітет
NEWS
Спортсмены Украины не будут пожимать руку россиянам. НОК отреагировал на скандал с Харлан
Спортсмены Украины не будут пожимать руку россиянам. НОК отреагировал на скандал с Харлан
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов