Дисквалификация Харлан. МОК отреагировал на скандал с украинской спортсменкой

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации проявлять деликатность при проведении соревнований между украинскими спортсменами и россиянами, выступающими в качестве нейтральных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

"Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами", - говорится в заявлении МОК.

Скандал с Харлан

27 июля титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан смогла одолеть россиянку Анну Смирнову в первом раунде чемпионата мира. Однако ее дисквалифицировали поскольку, украинка отказалась пожать руку своей сопернице.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев отметил, что Украина попытается обжаловать такое скандальное решение.

Также на скандал отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал организаторов турнира допустить Харлан к соревнованиям.

Помимо этого министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не будут пожимать руку россиянам на соревнованиях, о чем предупреждали членов Международной федерации фехтования.

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