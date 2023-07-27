Спортсмены Украины не будут пожимать руку россиянам. НОК отреагировал на скандал с Харлан

Украинские спортсмены не будут пожимать руку россиянам на соревнованиях. Об этом уже предупреждали членов Международной федерации фехтования.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

"Наши спортсмены не будут пожимать руку спортсменам под нейтральным флагом, которые из России. Вчера была встреча нашей федерации с членами международной федерации и они подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку", - отметил министр.

По его словам, сегодняшний инцидент - это была открытая провокация российской спортсменки под нейтральным флагом, которую она применила против украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

"Есть случаи, когда спортсмены не пожимают руки. Они ударяют по клинку и расходятся. А тут она (россиянка - ред.) спровоцировала Ольгу, спровоцировала организационный комитет. К сожалению, организационный комитет, хоть и знал, что это будет происходить (не будут пожимать руки - ред.), их предупредили, сделал то, что сделал", - уточнил он.

Скандал с Харлан

Напомним, сегодня титулованная фехтовальщица Ольга Харлан смогла одолеть россиянку Анну Смирнову в первом раунде чемпионата мира. Но позже украинку дисквалифицировали за то, что она отказалась пожать руку своей сопернице.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев отметил, что Украина попытается обжаловать такое скандальное решение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на инцидент. Он призвал организаторов турнира допустить Харлан к соревнованиям.