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Скандал в 211-й бригаде: командиру избрали меру пресечения

Фото: Олег Побережнюк (suspilne media ternopil)
Автор: Наталья Юрченко

Суд избрал меру пресечения командиру скандальной 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда и Офис генпрокурора.

Заседание Тернопольского городского районного суда состоялось в четверг, 19 декабря.

Суд избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.

Кроме этого, высшее командование отстранило Побережнюка от исполнения служебных обязанностей.

 

 

Скандал в 211-й бригаде

Напомним, на днях журналисты УП опубликовали расследование, в котором рассказали о коррупции и злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, которая дислоцируется в Тернопольской области.

Отмечалось, что руководство бригады било бойцов, требовало деньги и угрожало бросить "на мясо". В сети показали кадры, как одного из военных привязали к деревянному кресту. Журналисты сообщили, что к издевательствам причастен крестник командира бригады Олега Побережнюка.

Генштаб направил проверку в 211-ю бригаду после сообщений в СМИ. Также в бригаду направили Главную инспекцию Минобороны.

Командиру 211-й бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. По данным следствия, он привлек подчиненных к строительству собственного дома, но в документах указали, что их отправили в зону боевых действий в Николаевской области.

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Вооруженные силы УкраиныСудМера пресечения