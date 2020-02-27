Скалецька спростувала інформацію про коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька спростувала інформацію про новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Facebook.

За її словами, в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання на коронавірус.

"Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали розповсюджувати "інформацію" щодо начебто підтвердженого факту зараження вірусом COVID-19 в Україні. Це не відповідає дійсності. Станом на 18:00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання на коронавірус", - заявила Скалецька.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом українців на лайнері Diamond Princess збільшилася до чотирьох осіб. Членів екіпажу судна - спочатку двох було переведено до лікарняних закладів у зв'язку з виявленням позитивних аналізів на коронавірус. І згодом ще двоє наших співгромадян потрапили до лікарняних закладів з тими самими показниками.

Як повідомляло РБК-Україна, на борту круїзного лайнера перебувають 25 українців, які там працюють. За словами начальника відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, громадяни України не збираються евакуюватися в Україну.

Раніше повідомлялося, в середу, 26 лютого, у трьох громадян Російської Федерації, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили зараження коронавірусом.