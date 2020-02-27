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Число заражених коронавірусом українців на Diamond Princess зросла

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 16:34
Число заражених коронавірусом українців на Diamond Princess зросла
Фото: Diamond Princess (marinetraffic.com)

Українців перевели до лікарняних закладів через позитивний аналіз на коронавірус

Кількість заражених коронавірусом українців на лайнері Diamond Princess збільшилася до чотирьох осіб. Про це РБК-Україна повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Максим Коваленко.

За його словами, українців перевели до лікарняних закладів через позитивний аналіз на коронавірус.

"Членів екіпажу судна - спочатку двох було переведено до лікарняних закладів у зв'язку з виявленням позитивних аналізів на коронавірус. І згодом ще двоє наших співгромадян потрапили до лікарняних закладів з тими самими показниками", - заявив Коваленко.

При цьому він додав, що їх стан здоров'я нормальний.

"Зараз консул України в Японії перебуває на постійному контакті з українцями. Стан їх здоров'я в цілому нормальне", - додав Коваленко.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера перебувають 25 українців, які там працюють. За словами начальника відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, громадяни України не збираються евакуюватися в Україну.

Крім того, в середу, 26 лютого, у трьох громадян Російської Федерації, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили зараження коронавірусом.

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