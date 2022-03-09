У Скадовську російські окупанти увірвалися до міськради та винесли комп'ютери

Російські військові 9 березня зайшли до міста Скадовськ Херсонської області. Загарбники увірвалися до міської ради, вчинили погром та забрали всі комп'ютери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Мер міста Олександр Яковлєв заявив, що російські солдати зранку зайшли до будівлі міськради. Вони відчинили всі кабінети і перевірили сейфи, а потім винесли всі системні блоки.
Загарбники закликали місцеву владу не проводити політичні мітинги. Мер додав, що окупанти можуть заблокувати постачання у Скадовськ харчів та медикаментів.
Нагадаємо, що Росія ввела на територію Херсонської області Росгвардію. Ворожі війська затримали вже понад 400 українців.
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