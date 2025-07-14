Скачаете весь Netflix за секунду. В Японии установили новый рекорд скорости интернета

Для сравнения: большинство пользователей измеряют интернет в мегабитах в секунду (Mbps), а один петабит - это миллиард мегабит. То есть ученые достигли скорости 1 020 000 000 Mbps, что более чем в 3,5 миллиона раз превышает средний интернет в США.

Рекорд с практическим потенциалом

На первый взгляд, это может показаться просто технологическим трюком - вроде подключения 444 игровых консолей к одному телевизору. Но в реальности такие скорости критически важны для будущего глобальных сетей.

"Этот результат - важный шаг на пути к созданию масштабируемых и высокопроизводительных сетей, способных удовлетворить растущий мировой спрос на данные", - говорится в официальном отчете NICT.

Главное преимущество разработки - в ее совместимости с уже существующей инфраструктурой. Для эксперимента использовались волоконно-оптические кабели с 19-ю ядрами, но с традиционным диаметром 0,125 мм, который используется в современных сетях.

Каждое из 19 ядер способно передавать поток данных по отдельному световому каналу - и все это в том же физическом объеме, где раньше работал один. Такой подход позволяет резко увеличить пропускную способность без полной замены существующих 1,4 млн км подводных кабелей, связывающих интернет по всему миру.

Новый мировой рекорд скорости передачи данных примерно в 3,5 миллиона раз превышает среднюю скорость интернета в США (фото: National Institute of Information and Communications Technology)

Почему это важно уже сейчас

По закону Нильсена, известному в мире сетевых технологий, скорость подключения продвинутых пользователей растет на 50% в год, удваиваясь примерно каждые 21 месяц. То есть если сегодня "топовый" пользователь использует гигабитный интернет, то через 10 лет нормой может стать 10 Гбит/с и более.

Для того чтобы справиться с такими темпами роста, технологиям придется догонять спрос, а значит - это далеко не последний рекорд в отрасли.