Рада поддержала законопроект о быстром мобильном интернете: Федоров раскрыл детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Мобильный интернет должен быть быстрым и в больших городах, и в селах, и на дорогах между городами. Парламент в первом чтении принял законопроект № 12094. Очень важный для качества связи", - рассказал Федоров.

По его словам, теперь будет определяться минимальная скорость. Это позволит загрузить видео в мессенджере во время поездок. Операторы будут обязаны придерживаться этих стандартов.

Как пояснил Федоров, теперь украинцы смогут проверять качество мобильного интернета с помощью специального теста на скорость на смартфонах. Затем информация будет передаваться регулятору сферы - НКЭК, чтобы он реагировал на проблемные ситуации.

"О системе для проверки скорости сообщу позже. Нацроуминг будет работать и после завершения военного положения в кризисных ситуациях. Благодарен народным депутатам за поддержку этого важного законопроекта. Ожидаем принятия во втором чтении", - подчеркнул Федоров.

Интернет и мобильная связь в Украине

Напомним, летом операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения минимум 10 часов.

А вот сегодня стало известно, что Кабинет министров Украины утвердил порядок подачи через портал и приложение "Дія" информационного сообщения об отсутствии мобильной связи. Это нужно для мониторинга качества и доступности связи