СК "Днепр-1" – "Славия" Прага: где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Днепр-1" – "Славия" Прага состоится 17 августа в словацком Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Славия" Прага

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Второй матч "спортклубовцев" в Лиге Европы покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – "Славия" Прага

Букмекеры конторы Favbet снова выбрали чешский гранд безусловным фаворитом поединка. На победу пражан принимают ставки с коэффициентом 1,61. Вероятный успех "спортклубовцев" оценили баллом 5,70. Ничейный итог даже более вероятный – кэф 4,30.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант с боевой ничьей (2:2) с космическим коэффициентом 16,00. В свою очередь персональные фанаты вингера "Днепра-1" Алексея Гуцуляка могут заложиться на гол своего любимца с перспективным кэфом 5,50.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – "Славия" Прага

"Днепр-1": Кинарейкин – Пасич, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Бланко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский – Гуцуляк

"Славия" Прага: Коларж – Масопуст, Усу, Голеш, Провод – Шевчик, Зафейрис, Дорли – ван Бюрен, Юречка, Лингр

Первая встреча команд завершилась разгромной победой пражан (3:0). Фактически ответный матч превратился в формальность. Победитель противостояния выходит на луганскую "Зарю" в плей-офф квалификации Лиги Европы.