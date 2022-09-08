СК "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій
У стартовому турі групового етапу Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" прийме нідерландський АЗ "Алкмаар".
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар" відбудеться у словацькому Кошице 8 вересня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. У паралельному матчі групи E "Вадуц" прийме кіпрський "Аполлон" у Ліхтенштейні.
Де дивитися матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар"
Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться о 21:45. Коментуватиме матч Віталій Кравченко.
Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар"
Фахівці контори Favbet вважають нідерландців фаворитом протистояння. На перемогу гостей можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,51. Потенційний успіх "спортклубівців" оцінили серйозним кефом 6,20. Навіть нічия вірогідніша з балом 4,80.
Любителі ставок на точний рахунок можуть закластися на бойову нічию 1:1 із перспективним коефіцієнтом 8,90. Патріотична ставка з перемогою "Дніпра-1" з різницею у два м'ячі та більше здатна збільшити виграш у рівно 13 разів.
Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар"
"Дніпро-1": Юрчук – Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Піхальонок – Назаренко, Громов, Амаш – Довбик
АЗ "Алкмаар": Верхлюст – Хацідіакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Класі, Райндерс – Ев'єн, Де Віт, ван Бредероде – Одгорд
У вівторок донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Фенербахче" та "Динамо" в групі Ліги Європи 2022/23.
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