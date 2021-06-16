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СК Білорусі закликав Дурова вжити заходів щодо кількох Telegram-каналів

Автор: Марія Кучерявець

Слідчий комітет Білорусі очікує відповіді на звернення, яке було спрямоване засновнику Telegram Павлу Дурову. Відомство просить його вжити заходів щодо телеграм-каналів, в яких публікувалися особисті дані представників правоохоронного блоку та державних органів.

Про це повідомляє прес-служба білоруського СК.

"У зв’язку з тим, що "умови використання прямо забороняють публічні заклики до насильства", а "правила застосовуються до всіх порушників, незалежно від їхніх політичних поглядів", СК очікує об’єктивної оцінки від Telegram Messenger Inc. направленого їм звернення", - йдеться у заяві.

Слідчий комітет звернув увагу Павла Дурова на те, що раніше адміністрація месенджера блокувала ряд російських Telegram-каналів, які публікували особисті дані (імена, адреси, телефони) співробітників російських силових структур і закликали до актів насильства стосовно працівників правоохоронних органів РФ і членів їхніх сімей.

"З огляду на прецедент блокування таких каналів на території Російської Федерації, Слідчим комітетом Республіки Білорусь направлено звернення Павлу Дурову", - додають у заяві.

Нагадаємо, що у лютому засновник Telegram Павло Дуров заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери та адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів.

Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація Telegram вирішила заблокувати "проблемні канали".

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