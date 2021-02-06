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Дуров закрив Тelegram-канали з адресами силовиків і суддів РФ

Росія, Субота 06 лютого 2021 00:50
Дуров закрив Тelegram-канали з адресами силовиків і суддів РФ
Фото: Павло Дуров (instagram.com/durov)
Автор: Даша Харченко

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що месенджер заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери і адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів. Таким чином він хоче уберегти соцмережу від закликів до насильства, що містилися в одному з таких каналів.

Про це він написав у своєму Telegram.

Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація Telegram вирішила заблокувати "проблемні канали".

"Подібне використання Telegram прямо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційне загострення обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням", - пояснив Дуров.

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроект про санкції проти Росії через вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Він передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика.

Нагадаємо, російський суд відправив Навального в колонію загального режиму на 3,5 року. Проте суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 року.

Через це по всій Росії почалися протести.

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