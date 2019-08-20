П'ятьох українських політв'язнів могли перевести до "Лефортово", - журналіст

В московському СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для п'яти українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналістки Вікторії Івлєвої у Facebook.

Зокрема, передачі адресувалися Володимиру Балуху, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Павлу Грибу і Миколі Карпюку. Раніше їх утримували в різних колоніях Росії.

"Сьогодні вранці з Льошею Боганцевым поїхали навмання в "Лефортово", зібравши п'ять передач. Всі передачі взяли. У передачах: грудинка, сир, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варений в вакуумі, горіхи. Але все це повна нісенітниця у порівнянні з прізвищами людей, яким передали ці продукти", - написала вона.

Фото: передачі для політв'язнів (facebook.com/victoria.ivlevayorke)

У той же час, Івлєва не знає точно, чи дійсно політв'язні перебуввають саме там.

"Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає. Все, що ми зробили - це віднесли передачі, та у нас їх прийняли. Думаю, інше - справа адвокатів", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше адвокат політв'язня Володимира Балуха заявив, що його підзахисного вивезли в невідомому напрямку. До цього Балух перебував в колонії №4 міста Торжок Тверської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що інший політв'язень Микола Карпюк "вибув" з російської в'язниці "Володимирський централ". Його адвокат хотів відправити йому посилку, проте отримав її назад, оскільки адресант був відсутній.