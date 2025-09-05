Сийярто жестко ответил Зеленскому о согласии России на вступление Украины в ЕС

Венгрия не изменит своей позиции относительно вступления Украины в Европейский Союз, даже если Россия вроде бы не возражает против этого.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.
Сийярто прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что не понятно, почему Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не выступает против этого.
"Опять же, Зеленский судит по своим собственным стандартам. В отличие от него, наша позиция не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что Москва думает о членстве Украины в ЕС. Нам интересно, что думают венгры", - написал министр.
По его словам, венгры якобы не хотят, чтобы Украина была членом ЕС.
"Они не хотят, чтобы украинцы уничтожили наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность! Значит, хоть президент Зеленский зря доверяет россиянам, но мы не поддержим вступление Украины в ЕС!", - отметил Сийярто.
Напомним, сегодня во время пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все требования для вступления в Евросоюз, но процесс продолжает блокировать Венгрия.
Зеленский отметил, что в ситуации, когда даже российский диктатор Владимир Путин не возражает против членства Украины в ЕС, позиция "друзей России", в частности Венгрии, по этому вопросу является странной.
"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли, но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если уж даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии относительно кластеров в переговорах выглядит действительно странно", - отметил Зеленский.