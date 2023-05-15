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Сийярто заявил, что поддерживает "мирный план" Китая по Украине

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает "мирный план" Китая по войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию на его странице в Facebook.

"Мы поддерживаем ваши мирные усилия. Мы благодарны вам за ваш мирный план и надеемся, что он станет основой для дискуссий о достижении мира в нашем регионе", - заявил Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мир в Украине и "призывает достичь его как можно скорее". Также он вісказал мнение о необходимости усилить "голос лагеря мира".

При этом он указал на тот факт, что в так называемом "лагере мира" Венгрия придает большое значение роли Китая.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Китай, чтобы обсудить так называемый "мирный план" Китая по войне в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не намерен извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения китайского "мирного плана".

В свою очередь, недавно Bloomberg сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон просит Китай помочь начать переговоры между страной и Россией. Позже в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

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