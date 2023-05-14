Сийярто полетел в Китай, чтобы обсудить "мирный план" Пекина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Китай, чтобы обсудить так называемый "мирный план" Китая по войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как пишет Сийярто, Венгрия поддерживает "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине, поскольку предложения Пекина якобы "касаются мира и прекращения войны, а не ее продолжения". Также глава МИД отметил, что Венгрия не хочет видеть ухудшение отношений между Европой и Китаем, поскольку Будапешт рассматривает Пекин не как риск, а как страну, с которой "есть огромные возможности для сотрудничества".