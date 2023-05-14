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Сийярто полетел в Китай, чтобы обсудить "мирный план" Пекина

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Воскресенье 14 мая 2023 15:47
Сийярто полетел в Китай, чтобы обсудить "мирный план" Пекина Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Китай, чтобы обсудить так называемый "мирный план" Китая по войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как пишет Сийярто, Венгрия поддерживает "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине, поскольку предложения Пекина якобы "касаются мира и прекращения войны, а не ее продолжения".

Также глава МИД отметил, что Венгрия не хочет видеть ухудшение отношений между Европой и Китаем, поскольку Будапешт рассматривает Пекин не как риск, а как страну, с которой "есть огромные возможности для сотрудничества".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Китай остается важным партнером Европейского союза, однако уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне.

Между тем, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не намерен извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения китайского "мирного плана".

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