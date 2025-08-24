Сийярто призвал Зеленского перестать "угрожать Венгрии"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Владимир Зеленский якобы использовал День Независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
Отметим, что украинские дроны несколько раз атаковали российский трубопровод "Дружба", который перекачивает нефть из РФ в Европу. В частности, в Венгрию и Словакию. После этих атак перекачка прекратилась.
Сегодня во время пресс-конференции Зеленский отвечая на вопросы заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами. Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии - будет связано с позицией Будапешта. В связи с этим и появилась реакция Сийярто.
"Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины как способ жестко угрожать Венгрии. Венгрия твердо отвергает угрозу украинского президента", - пишет Сийярто.
Он отметил, что Будапешт считает суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, и ожидает того же от других.
Дальше Сийярто вновь пожаловался на украинские атаки, приписав сюда "нарушение суверенитета" Венгрии.
"Украина в последние дни совершила серьезные атаки против безопасности наших энергоснабжения, но атаки против энергетической безопасности можно интерпретировать как атаки против суверенитета", - говорит глава венгерского МИД.
Также он очередной раз обвиняет Украину, что Киев своими атаками ссылается на ситуацию с войной. Кроме того, Сийярто вновь говорит, что Венгрия не имеет отношения к этой войне.
В конце своего поста дипломат обратился с призывом "прекратить угрожать".
"Призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", - резюмировал он.
Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В частности, в результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу.
Уже 21 августа украинские дроны совершили третью атаку, удары были по станции "Унеча", которая тоже является частью нефтепровода "Дружба". После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.
Примечательно, что за сутки до этого Сийярто похвастался, что перекачка была восстановлена.