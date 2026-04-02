Сийярто снова обвинил Украину в "посягательстве на суверенитет" и пригрозил последствиями

Что заявил Сийярто

Выступая на политическом мероприятии в городе Мезковачхаза, Сийярто подчеркнул, что Украина якобы пытается "взять Венгрию в полную энергетическую блокаду" на фоне мирового энергетического кризиса.

"Это очень грубая атака на суверенитет Венгрии, потому что атаки на энергетическую безопасность, на безопасность энергоснабжения считаются атаками на суверенитет", - заявил министр.

Сийярто отметил, что трубопровод "Дружба", через который поступает дешевая российская нефть, физически полностью пригоден для транспортировки топлива в сторону Венгрии, но "украинцы перекрывают его".

"Мы, конечно, защитим себя и будем бороться за использование дешевой российской нефти и дешевого российского газа в Венгрии, потому что если у нас не будет такой возможности, то льготным тарифам конец, и защищенным ценам на бензин также конец", - заявил Сийярто.

По его словам, если льготные тарифы отменят, коммунальные платежи для венгров вырастут втрое

Контекст "Турецкого потока"

"Турецкий поток" - это газопровод, поставляющий российский газ через Черное море в Турцию и далее в страны Южной и Центральной Европы, в частности Венгрии. Венгрия зависит от российского газа, и Будапешт неоднократно выступал против санкций на импорт энергоносителей из РФ.