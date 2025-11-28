Сийярто похвастался обещанием Путина о мирном саммите в Будапеште
Российский диктатор Владимир Путин пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что он согласен на мирный саммит по Украине в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По словам Сийярто, в ходе переговоров Орбан подтвердил, что Венгрия якобы стоит на стороне мира и мир в ее интересах.
Глава МИД пожаловался, что Венгрия "уже заплатила очень высокую цену за эту войну, к которой она не имеет никакого отношения". Поэтому в Будапеште хотят скорейшего завершения войны.
"Российский президент заверил нас, что если будет мирный саммит, то он, без всякого сомнения, состоится в Будапеште", - добавил он.
Также Сийярто обратился к тем чиновникам, которые "не понимают причину этой встречи" и тем, кто"пытаются ее неправильно понять или интерпретировать".
"Венгрия - суверенная страна. Венгрия имеет суверенную внешнюю политику. Внешнюю политику, которая исходит из национальных интересов. Внешняя политика, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами. В рамках этой суверенной внешней политики Венгрия вела с Россией сотрудничество, основанное на взаимном уважении, сотрудничество, которое является сбалансированным", - сказал он.
Саммит Трампа и Путина
Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что они запланировали встречу в Будапеште.
Но после контактов высокопоставленных американских и российских чиновников встреча была перенесена на неопределенный срок.
Трамп заявил, что он пока не видит смысла во встрече с Путиным, поскольку тот не хочет прекращать войну против Украины.
При этом недавно американский лидер заявил, что встретится с Путиным или президентом Украины Владимиром Зеленским, только когда сделка о завершении войны будет заключена или будет находиться на финальной стадии.