Сійярто про Берегівський район: це спільний інтерес України і Угорщини

Створення великого Берегівського району Закарпатської області є спільним інтересом України та Угорщини. Саме для цього угорська сторона інвестує в розвиток регіону.

Про це на спільній з головою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема, Кулеба назвав створення Берегівського району дезінформацією, оскільки район вже давно існує. Своєю чергою, Сійярто зазначив, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.

"Це інтереси України, адже Закарпаття знаходиться на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками. Не бачу нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху.. Що стосується Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився ... але рішення залишається за урядом", - додав угорський міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Закарпатті замість 13 районів створюють п'ять, серед яких так званий "угорський район" з центром у Берегові, до якого увійдуть території нинішніх Берегівського та Виноградівського районів, де проживає більшість українських угорців.

Угорська партія України вважає такий варіант розподілу районів компромісним, хоча проукраїнські активісти назвали цю ідею міжнаціональною провокацією з загрозою територіальній цілісності.