ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сійярто про Берегівський район: це спільний інтерес України і Угорщини

Новини » Політика     25.06.2020 - 13:22
Сійярто про Берегівський район: це спільний інтерес України і Угорщини
Фото: Петер Сійярто (wikimedia.org By Cancillería del Ecuador)

Сійярто не бачить нічого поганого у допомозі Угорщини Закарпаттю

Створення великого Берегівського району Закарпатської області є спільним інтересом України та Угорщини. Саме для цього угорська сторона інвестує в розвиток регіону.

Про це на спільній з головою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема, Кулеба назвав створення Берегівського району дезінформацією, оскільки район вже давно існує. Своєю чергою, Сійярто зазначив, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.

"Це інтереси України, адже Закарпаття знаходиться на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками. Не бачу нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху.. Що стосується Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився ... але рішення залишається за урядом", - додав угорський міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Закарпатті замість 13 районів створюють п'ять, серед яких так званий "угорський район" з центром у Берегові, до якого увійдуть території нинішніх Берегівського та Виноградівського районів, де проживає більшість українських угорців.

Угорська партія України вважає такий варіант розподілу районів компромісним, хоча проукраїнські активісти назвали цю ідею міжнаціональною провокацією з загрозою територіальній цілісності.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України МЗСУгорщинаЗакарпаття
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся