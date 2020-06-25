Сийярто о Береговском районе: это общий интерес Украины и Венгрии

Фото: Петер Сийярто (wikimedia.org By Cancillería del Ecuador)

Сийярто не видит ничего плохого в помощи Венгрии Закарпатью

Создание более крупного Береговского района в Закарпатской области является общим интересом Украины и Венгрии. Именно поэтому венгерская сторона и инвестирует в развитие региона.

Об этом на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, Кулеба назвал создание Береговского района дезинформацией, поскольку район уже давно существует. В свою очередь, Сийярто отметил, что это является общим интересом, поскольку там компактно проживают 150 тысяч венгров.

"Это интересы Украины, ведь Закарпатье находится на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии... И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками… Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками. Не вижу ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха... Что касается Береговского района, мы надеемся и очень просим правительство Украины, чтобы район остался … но решение остается за правительством", - добавил венгерский министр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье вместо 13 районов создают пять, среди которых так называемый "венгерский район" с центром в Берегово, в который войдут территории нынешних Береговского и Виноградовского районов, где проживает большинство украинских венгров.

Венгерская партия Украины считает такой вариант передела районов компромиссным, хотя проукраинские активисты назвали эту идею межнациональной провокацией с угрозой территориальной целостности.

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Автор: РБК-Украина