Ситуацію на Донбасі моніторить безпілотник-розвідник США

Базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії

Американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Как сообщается, около 8:00 25 февраля он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области, перед этим он совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию.

"Базируется RQ-4B-30 Global Hawk на авиабазе Сигонела в Италии", - говорится в сообщении.

Отметим, RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы Военно-воздушные силы США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Напомним, военный самолет Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и аннексированного Россией Крымского полуострова.

Кроме того, американский беспилотник RQ-4A Global Hawk провел разведку вдоль линии столкновения на Донбассе, взлетев с авиабазы Сигонела на юге Италии.